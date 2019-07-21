The Telegraph: де Хеа согласовал рекордный контракт на шесть лет с "МЮ"

Испанский голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа согласовал новый контракт с командой, утверждает The Telegraph. По информации СМИ, 28-летний футболист заключит шестилетнее соглашение с "красными дьяволами".

Де Хеа будет получать 375 тысяч фунтов стерлингов в неделю, около 19,5 миллионов в год. Вратарь станет самым высокооплачиваемым вратарем в мире. Сейчас испанец получает около 200 тысяч фунтов стерлингов.

В прошлом сезоне де Хеа провел 53 матча за "МЮ" и пропустил 71 гол. Портал transfermakt.de оценивает футболиста в 65 миллионов евро. Голкипер выступает за манкунианцев с 2011 года.

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