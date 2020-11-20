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The Athletic: Погба не будет продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед»

16:21
Поль Погба. Фото AFP
Поль Погба. Фото AFP
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«Манчестер Юнайтед» не сможет продлить контракт с полузащитником Полем Погба, утверждает The Athletic. Футболист намерен до конца отработать свое соглашение с манкунианцами, чтобы потом выйти на рынок свободных агентов.

«МЮ» в свою очередь хочет продать француза до окончания срока его контракта, чтобы не потерять игрока бесплатно.

Несколько месяцев назад «Юнайтед» активировал опцию продления контракта с Погба до июня 2022 года. Теперь «МЮ» постарается продать француза до конца следующего сезона.

В нынешнем сезоне 27-летний француз провел в составе «Манчестер Юнайтед» 11 матчей во всех турнирах. Погба отметился одним забитым мячом и сделал две голевые передачи.

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