The Athletic: Погба не будет продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» не сможет продлить контракт с полузащитником Полем Погба, утверждает The Athletic. Футболист намерен до конца отработать свое соглашение с манкунианцами, чтобы потом выйти на рынок свободных агентов.

«МЮ» в свою очередь хочет продать француза до окончания срока его контракта, чтобы не потерять игрока бесплатно.

Несколько месяцев назад «Юнайтед» активировал опцию продления контракта с Погба до июня 2022 года. Теперь «МЮ» постарается продать француза до конца следующего сезона.

В нынешнем сезоне 27-летний француз провел в составе «Манчестер Юнайтед» 11 матчей во всех турнирах. Погба отметился одним забитым мячом и сделал две голевые передачи.