Джейми Реднапп: «Ярость Раньери после матча с «Арсеналом» справедлива»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джейми Реднапп отреагировал на слова главного тренера «Уотфорда» Клаудио Раньери, обвинившего «Арсенал» в неуважении к его команде во время матча 11-го тура чемпионата Англии.

«Ярость Раньери после матча с «Арсеналом» справедлива, — приводит слова Реднаппа Sky Sports. - Локонга нарушает правила, и один из футболистов падает. Мяч попадает к Роузу, и он видит, что футболист лежит на поле и выбивает мяч. В такой ситуации «Арсенал» должен вернуть мяч «Уотфорду», но не делает этого. Находясь на месте тренера в такой ситуации, у вас была бы такая же реакция».

Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Арсенала». После игры Раньери обвинил лондонцев в неуважении к «Уотфорду» из-за несоблюдения принципов фэйр-плей.