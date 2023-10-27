Тен Хаг рассказал, что FA расследует пост Гарначо
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что Футбольная ассоциация Англии (FA) расследует дело вингера клуба Алекса Гарначо, который выложил пост про вратаря Андре Онана.
Аргентинец прикрепил к фото с кипером эмодзи гориллы после матча Лиги чемпионов с «Копенгагеном» (1:0). Вратарь в концовке матча отразил пенальти.
«На данный момент мы ведем переговоры с FA. Я хочу подчеркнуть, что мы едины в этом вопросе. Вы видели это по посту Андре», — цитирует тренера Sky Sports.
Онана не считает пост Гарначо про него расистским: «Он означал, что я сильный»
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Тоттенхэм
|10
|8
|2
|0
|22-9
|26
|
2
|Ман. Сити
|9
|7
|0
|2
|19-7
|21
|
3
|Арсенал
|9
|6
|3
|0
|18-8
|21
|
4
|Ливерпуль
|9
|6
|2
|1
|20-9
|20
|
5
|Астон Вилла
|9
|6
|1
|2
|23-13
|19
|
6
|Ньюкасл
|9
|5
|1
|3
|24-9
|16
|
7
|Брайтон
|9
|5
|1
|3
|22-18
|16
|
8
|МЮ
|9
|5
|0
|4
|11-13
|15
|
9
|Вест Хэм
|9
|4
|2
|3
|16-16
|14
|
10
|Челси
|9
|3
|3
|3
|13-9
|12
|
11
|Кр. Пэлас
|10
|3
|3
|4
|8-13
|12
|
12
|Вулверхэмптон
|9
|3
|2
|4
|11-15
|11
|
13
|Фулхэм
|9
|3
|2
|4
|8-15
|11
|
14
|Брентфорд
|9
|2
|4
|3
|14-12
|10
|
15
|Нот. Форест
|9
|2
|4
|3
|10-12
|10
|
16
|Эвертон
|9
|2
|1
|6
|9-14
|7
|
17
|Лутон Таун
|9
|1
|2
|6
|8-17
|5
|
18
|Бернли
|9
|1
|1
|7
|7-23
|4
|
19
|Борнмут
|9
|0
|3
|6
|6-20
|3
|
20
|Шеффилд Юн.
|9
|0
|1
|8
|7-24
|1
|27.10
|22:00
|
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
|1 : 2
|28.10
|14:30
|
Челси – Брентфорд
|- : -
|28.10
|17:00
|
Арсенал – Шеффилд Юн.
|- : -
|28.10
|17:00
|
Борнмут – Бернли
|- : -
|28.10
|19:30
|
Вулверхэмптон – Ньюкасл
|- : -
|29.10
|16:00
|
Вест Хэм – Эвертон
|- : -
|29.10
|17:00
|
Астон Вилла – Лутон Таун
|- : -
|29.10
|17:00
|
Брайтон – Фулхэм
|- : -
|29.10
|17:00
|
Ливерпуль – Нот. Форест
|- : -
|29.10
|18:30
|
МЮ – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|8
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|7
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|6
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|6
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Родри
Манчестер Сити
|7
|1
|3
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|9
|1
|3
|
|
Кертис Джонс
Ливерпуль
|5
|1
|1