Тен Хаг рассказал, что FA расследует пост Гарначо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что Футбольная ассоциация Англии (FA) расследует дело вингера клуба Алекса Гарначо, который выложил пост про вратаря Андре Онана.

Аргентинец прикрепил к фото с кипером эмодзи гориллы после матча Лиги чемпионов с «Копенгагеном» (1:0). Вратарь в концовке матча отразил пенальти.

«На данный момент мы ведем переговоры с FA. Я хочу подчеркнуть, что мы едины в этом вопросе. Вы видели это по посту Андре», — цитирует тренера Sky Sports.

Онана не считает пост Гарначо про него расистским: «Он означал, что я сильный»