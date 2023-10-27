Гвардиола рассказал об ожиданиях от матча «Манчестер Сити» с «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, чего ждет от своей команды в матче 10-го тура АПЛ.

«Я хочу посмотреть на наш менталитет в воскресенье на «Олд Траффорд». У нас много побед. Вопрос не в том, выиграем ли мы, а в том, что произойдет дальше. Я хочу, чтобы моя команда доказала, что у нее правильный менталитет, необходимый для победы в подобных играх», — сказал тренер на пресс-конференции.