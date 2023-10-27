Тен Хаг перед дерби заявил, что «МЮ» сложно обыграть

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг перед дерби с «Манчестер Сити» заявил, что команда двигается в правильном направлении.

«Нас трудно обыграть, мы находим способ побеждать. Мы движемся в правильном направлении. Это матч имеет огромное значение. Это Манчестер, внутреннее дерби, но внимание во всем мире будет приковано к этой игре», — заявил тренер на пресс-конференции.

Матч «МЮ» — «Ман Сити» состоится 29 октября. Начало — в 18.30 мск. Подопечные Тен Хага занимают 8-е место, набрав 15 очков. «Сити» располагается на 2-й строчке с 21 баллом.