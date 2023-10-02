Хаверц может продолжить карьеру в топ-клубе ла лиги

Нападающий «Арсенала» Кай Хаверц может стать игроком испанского клуба, сообщает Todofichajes.

По данным источника, в форварде заинтерсована «Барселона». Руководство каталонского клуба считает, что Хаверц сможет усилить атакующий потенциал команды.

24-летний немец этим летом перешел в «Арсенал» из «Челси». Сумма трансфера составила 70 миллионов евро. Контракт игрока рассчитан до лета 2028 года.

В этом сезоне чемпионата Англии футболист провел 7 матчей и отметился 1 голом.