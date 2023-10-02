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Сегодня, 12:57

Хаверц может продолжить карьеру в топ-клубе ла лиги

Виктория Кравченко
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Нападающий «Арсенала» Кай Хаверц может стать игроком испанского клуба, сообщает Todofichajes.

По данным источника, в форварде заинтерсована «Барселона». Руководство каталонского клуба считает, что Хаверц сможет усилить атакующий потенциал команды.

24-летний немец этим летом перешел в «Арсенал» из «Челси». Сумма трансфера составила 70 миллионов евро. Контракт игрока рассчитан до лета 2028 года.

В этом сезоне чемпионата Англии футболист провел 7 матчей и отметился 1 голом.

Кай Хаверц
ФК Барселона
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 7 6 0 1 17-5 18
2
 Тоттенхэм 7 5 2 0 17-8 17
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Ливерпуль 7 5 1 1 16-7 16
5
 Астон Вилла 7 5 0 2 18-11 15
6
 Брайтон 7 5 0 2 19-14 15
7
 Вест Хэм 7 4 1 2 13-10 13
8
 Ньюкасл 7 4 0 3 18-7 12
9
 Кр. Пэлас 7 3 2 2 7-7 11
10
 МЮ 7 3 0 4 7-11 9
11
 Нот. Форест 7 2 2 3 8-10 8
12
 Фулхэм 6 2 2 2 5-10 8
13
 Брентфорд 7 1 4 2 10-10 7
14
 Вулверхэмптон 7 2 1 4 8-13 7
15
 Челси 6 1 2 3 5-6 5
16
 Эвертон 7 1 1 5 6-12 4
17
 Лутон Таун 6 1 1 4 5-12 4
18
 Борнмут 7 0 3 4 5-15 3
19
 Бернли 6 0 1 5 4-15 1
20
 Шеффилд Юн. 7 0 1 6 5-19 1
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30.09 14:30
Астон Вилла – Брайтон
 6 : 1
30.09 17:00
Борнмут – Арсенал
 0 : 4
30.09 17:00
Эвертон – Лутон Таун
 1 : 2
30.09 17:00
МЮ – Кр. Пэлас
 0 : 1
30.09 17:00
Ньюкасл – Бернли
 2 : 0
30.09 17:00
Вест Хэм – Шеффилд Юн.
 2 : 0
30.09 17:00
Вулверхэмптон – Ман. Сити
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30.09 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
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Нот. Форест – Брентфорд
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Фулхэм – Челси
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Тоттенхэм Хотспур

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Тоттенхэм Хотспур

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Мохамед Салах

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Ливерпуль

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Ливерпуль

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