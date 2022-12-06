Тен Хаг назвал три основные цели «Манчестер Юнайтед» на тренировочные сборы в Испании

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о целях команды на тренировочные сборы, которые пройдут в Испании.

«[У нас] стандартные цели на каждый тренировочный сбор, но, конечно же, нужно вернуться в игровой ритм. Итак, во-первых, нужно улучшить уровень физической подготовки, а во-вторых, — стиль игры. С нами также много молодых игроков, и они должны показать нам, что могут предложить, каковы их возможности и каков потенциал. Мы должны увидеть, есть ли у них будущее», — приводит Manchester Evening News слова тен Хага.

«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 26 очков.