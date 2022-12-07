«Астон Вилла» готова продать Коутинью в январе

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери готов отпустить полузащитника Филиппе Коутинью из клуба в январе, сообщает Daily Mail.

Эмери, сменивший на тренерском мостике «Виллы» Стивена Джеррарда, не собирается удерживать Коутинью в клубе, однако бирмингемцы готовы отпустить Филиппе только по постоянному трансферу.

30-летний бразилец не совершил ни одного результативного действия в 13 матчах за «Виллу» в нынешнем сезоне.

Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.