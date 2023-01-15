Тен Хаг назвал смешными разговоры о чемпионстве «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что пока слишком рано говорить о чемпионском титуле команды. 14 января «красные дьяволы» обыграли «Манчестер Сити» (2:1) в 20-м туре АПЛ.

«Смешно говорить о титулах в январе, не нужно этого делать. Мы даже не на полпути. Многое еще впереди. В нашей игре есть много пробелов, над которым нужно работать», — цитирует тренера Goal.

«Манчестер Юнайтед» располагается на третьей позиции с 38 очками после 18 встреч. 18 января команда тен Хага сыграет с «Кристал Пэлас» в 21-м туре АПЛ. Начало — в 23.00 мск.