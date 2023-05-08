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Сегодня, 10:39

Тен Хаг хочет, чтобы де Хеа продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет, чтобы вратарь команды Давид де Хеа продлил свой контракт.

«Мы хотим, чтобы де Хеа остался в «Манчестер Юнайтед» и хотим, чтобы он продлил свой контракт. Мы хотим, чтобы он был с нами и в следующем сезоне», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Де Хеа продлит контракт с «Манчестер Юнайтед». Вратарь пойдет на понижение зарплаты.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 53 матча за команду во всех турнирах, пропустил 57 мячей и 23 раза отстоял на ноль. Контракт рассчитан до лета 2023 года.

Источник: Фабрицио Романо
Давид Де Хеа
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 34 26 4 4 89-31 82
2
 Арсенал 35 25 6 4 83-39 81
3
 Ньюкасл 34 18 11 5 61-29 65
4
 МЮ 34 19 6 9 49-41 63
5
 Ливерпуль 35 18 8 9 67-42 62
6
 Тоттенхэм 35 17 6 12 64-57 57
7
 Брайтон 32 16 7 9 62-40 55
8
 Астон Вилла 35 16 6 13 46-43 54
9
 Брентфорд 35 12 14 9 52-45 50
10
 Фулхэм 34 13 6 15 45-46 45
11
 Челси 34 11 9 14 34-39 42
12
 Кр. Пэлас 35 10 10 15 35-46 40
13
 Вулверхэмптон 35 11 7 17 30-50 40
14
 Борнмут 35 11 6 18 37-67 39
15
 Вест Хэм 35 10 7 18 38-50 37
16
 Лестер 34 8 6 20 46-59 30
17
 Лидс 35 7 9 19 44-69 30
18
 Нот. Форест 34 7 9 18 30-62 30
19
 Эвертон 34 6 11 17 27-52 29
20
 Саутгемптон 34 6 6 22 28-60 24
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6.05 17:00
Борнмут – Челси
 1 : 3
6.05 17:00
Ман. Сити – Лидс
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6.05 17:00
Тоттенхэм – Кр. Пэлас
 1 : 0
6.05 17:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 1 : 0
6.05 19:30
Ливерпуль – Брентфорд
 1 : 0
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Ньюкасл – Арсенал
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Фулхэм – Лестер
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Тоттенхэм Хотспур

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Айван Тони

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Брентфорд

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П
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Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
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Букайо Сака

Арсенал

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Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 10
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Каземиру

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Манчестер Юнайтед

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