Де Хеа продлит контракт с «Манчестер Юнайтед». Вратарь пойдет на понижение зарплаты

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа продлит контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 32-летний испанец согласился на понижение зарплаты, чтобы остаться в английском клубе. Ранее сообщалось, что «МЮ» может не продлить контракт с голкипером из-за его ошибок в матче с «Севильей».

В текущем сезоне Де Хеа провел 48 матчей за команду во всех турнирах, пропустил 53 мяча и 21 раз отстоял на ноль.