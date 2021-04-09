Клопп рассказал об ожиданиях от матча с «Астон Виллой»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вспомнил о разгромном поражении от «Астон Виллы» в первом круге. 4 октября мерсисайдцы проиграли со счетом 2:7.
«После того, как мы проиграли в первом круге, мы должны исправить это положение дел. Таких поражений не должно быть. Мы исправим это. «Астон Вилла» — серьезный соперник. Они очень хороши: у команды было несколько отличных трансферов. Они претендуют на место в еврокубках», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
Матч 31-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Астон Вилла» состоится завтра, 10 апреля, на «Энфилде». Начало — в 17.00 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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