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Клопп рассказал об ожиданиях от матча с «Астон Виллой»

17:47
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вспомнил о разгромном поражении от «Астон Виллы» в первом круге. 4 октября мерсисайдцы проиграли со счетом 2:7.

«После того, как мы проиграли в первом круге, мы должны исправить это положение дел. Таких поражений не должно быть. Мы исправим это. «Астон Вилла» — серьезный соперник. Они очень хороши: у команды было несколько отличных трансферов. Они претендуют на место в еврокубках», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Матч 31-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Астон Вилла» состоится завтра, 10 апреля, на «Энфилде». Начало — в 17.00 мск.

Дополнительная информация:

https://www.liverpoolecho.co.uk

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