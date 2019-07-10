Сульшер прокомментировал будущее Де Хеа в "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер выразил надежду, что голкипер Давид Де Хеа останется в команде, сообщает официальный Twitter клуба.

– Я уже много раз говорил, что мне повезло иметь такого вратаря в команде. В "МЮ" надеются, что Де Хеа останется в клубе на долгое время. Летом Давид вел переговоры, надеюсь, что ситуация разрешится, – приводит слова Сульшера пресс-служба "красных дьяволов".

Контракт Де Хеа с "Манчестер Юнайтед" действует до 30 июня 2020 года. Испанец перешел в английскую команду из "Атлетико" в 2011-м.

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