Сульшер признался, что эмоционально реагирует на поражения «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, как реагирует на поражения своей команды.

«Если ты в «МЮ» и любишь проигрывать, значит этот клуб не для тебя. Я не выражаю свои эмоции после поражения так ярко, как Бруно Фернандеш, но они гораздо сильнее. Моей настоящей реакции вы еще не видели, но некоторые футболисты были свидетелями этого», — цитирует Сульшера Goal.com.

Сегодня, 28 февраля, «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Челси» в матче 26-го тура АПЛ. Начало — в 19.30 по московскому времени.