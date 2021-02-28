Сульшер признался, что эмоционально реагирует на поражения «МЮ»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, как реагирует на поражения своей команды.
«Если ты в «МЮ» и любишь проигрывать, значит этот клуб не для тебя. Я не выражаю свои эмоции после поражения так ярко, как Бруно Фернандеш, но они гораздо сильнее. Моей настоящей реакции вы еще не видели, но некоторые футболисты были свидетелями этого», — цитирует Сульшера Goal.com.
Сегодня, 28 февраля, «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Челси» в матче 26-го тура АПЛ. Начало — в 19.30 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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