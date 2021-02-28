Клопп заявил, что Салах не покинет «Ливерпуль» в ближайшее время

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что нападающий Мохамед Салах не покинет команду в ближайшее время.

«Немного странно хвалить своих игроков, хотя мне это нравится. В случае с Салахом цифры говорят сами за себя. Мохамед — не только бомбардир, он вырос как футболист в целом. Это очень важный игрок для нас, он еще долго будет играть за «Ливерпуль», — цитирует Goal Клоппа.

В сезоне-2020/21 Салах забил 24 гола и отдал 4 результативных передачи в 35 матчах за «Ливерпуль». В декабре 2020 года появлялась информация об интересе «Реала» к 28-летнему египтянину.