Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Клопп заявил, что Салах не покинет «Ливерпуль» в ближайшее время

08:14
Теги:

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что нападающий Мохамед Салах не покинет команду в ближайшее время.

«Немного странно хвалить своих игроков, хотя мне это нравится. В случае с Салахом цифры говорят сами за себя. Мохамед — не только бомбардир, он вырос как футболист в целом. Это очень важный игрок для нас, он еще долго будет играть за «Ливерпуль», — цитирует Goal Клоппа.

В сезоне-2020/21 Салах забил 24 гола и отдал 4 результативных передачи в 35 матчах за «Ливерпуль». В декабре 2020 года появлялась информация об интересе «Реала» к 28-летнему египтянину.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/klopp-backs-salah-to-stay-at-liverpool-for-a-very-long-time/1nit2fb8tn4nl1tuzdd4xo6nr2

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир