Клопп заявил, что Салах не покинет «Ливерпуль» в ближайшее время
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что нападающий Мохамед Салах не покинет команду в ближайшее время.
«Немного странно хвалить своих игроков, хотя мне это нравится. В случае с Салахом цифры говорят сами за себя. Мохамед — не только бомбардир, он вырос как футболист в целом. Это очень важный игрок для нас, он еще долго будет играть за «Ливерпуль», — цитирует Goal Клоппа.
В сезоне-2020/21 Салах забил 24 гола и отдал 4 результативных передачи в 35 матчах за «Ливерпуль». В декабре 2020 года появлялась информация об интересе «Реала» к 28-летнему египтянину.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/klopp-backs-salah-to-stay-at-liverpool-for-a-very-long-time/1nit2fb8tn4nl1tuzdd4xo6nr2
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