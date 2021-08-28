Сульшер подтвердил, что Диалло проведет сезон в аренде
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал, что форвард Амад Диалло отправится в аренду.
«Да, ожидаю, что он уйдет в аренду. Соглашение еще не подписано на 100 процентов, но мы уже договорились. Пока не скажу, что это за клуб, но мы нашли место, которое вызывает у него восторг», — приводит слова Сульшера официальный сайт клуба.
Диалло перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты» в январе 2021 года за 21,3 миллиона евро. На его счету 1 гол и 1 результативная передача в 8 матчах за «МЮ». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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