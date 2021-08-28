Сульшер подтвердил, что Диалло проведет сезон в аренде

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал, что форвард Амад Диалло отправится в аренду.

«Да, ожидаю, что он уйдет в аренду. Соглашение еще не подписано на 100 процентов, но мы уже договорились. Пока не скажу, что это за клуб, но мы нашли место, которое вызывает у него восторг», — приводит слова Сульшера официальный сайт клуба.

Диалло перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты» в январе 2021 года за 21,3 миллиона евро. На его счету 1 гол и 1 результативная передача в 8 матчах за «МЮ». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.