«Манчестер Сити» показал статуи Компани и Сильвы, которые откроют возле стадиона
«Манчестер Сити» в Twitter представил статуи экс-игроков команды Венсана Компани и Давида Сильвы.
Скульптуры появятся 28 августа перед матчем третьего тура АПЛ против «Арсенала». Автором проекта стал выпускник Художественной академии Глазго Энди Скотт.
В 2022 году планируется открыть памятник в честь Серхио Агуэро.
CITY FOREVER ?— Manchester City (@ManCity) August 28, 2021
? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/2deZUHI2xq
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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