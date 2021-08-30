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Сульшер — о дебюте Варана: «Он прошел боевое крещение и продемонстрировал высокую производительность»

11:12
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о дебюте защитника Рафаэля Варана.

В этой встрече француз отдал результативную передачу в игре третьего тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (1:0).

«Варан прошел боевое крещение и показал высокую производительность. Он хорош в борьбе «на втором этаже», собран в работе с мячом. Варан настолько опытен, что его ничто не волнует», — цитирует Сульшера Goal.com.

В следующем туре АПЛ «Вулверхэмптон» сыграет в гостях с «Уотфордом», а «Манчестер Юнайтед» — с «Ньюкаслом». Обе игры пройдут 11 сентября.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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