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«Челси» приостановил переговоры с «Севильей» по Кунде

11:35
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«Челси» приостановил переговоры по трансферу защитника «Севильи» Жюля Кунде, утверждает The Athletic.

Лондонский клуб хотел приобрести 22-летнего француза, но «Севилья» стала повышать свои запросы, что не устраивает англичан. «Челси» не намерен увеличивать сумму предложения, переход Кунде в летнее трансферное окно маловероятен.

В прошлом сезоне Кунде сыграл в 49 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу. На Евро-2020 он провел один матч против Португалии (2:2).

Дополнительная информация:

https://theathletic.com/live-blogs/transfer-news-live-premier-league-updates-ronaldo-messi-mbappe/Qno5v6kBsmHW

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Александр Кравченко все материалы автора

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