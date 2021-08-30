«Челси» приостановил переговоры с «Севильей» по Кунде

«Челси» приостановил переговоры по трансферу защитника «Севильи» Жюля Кунде, утверждает The Athletic.

Лондонский клуб хотел приобрести 22-летнего француза, но «Севилья» стала повышать свои запросы, что не устраивает англичан. «Челси» не намерен увеличивать сумму предложения, переход Кунде в летнее трансферное окно маловероятен.

В прошлом сезоне Кунде сыграл в 49 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу. На Евро-2020 он провел один матч против Португалии (2:2).