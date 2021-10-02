Сульшер не жалеет о решении оставить Роналду в запасе на матч «Манчестер Юнайтед» с «Эвертоном»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился мнением о нападающем Криштиану Роналду, который начинал на скамейке запасных матч 7-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (1:1).
«Нет, не жалею об этом решении! Решения должны приниматься с учетом того, что сезон очень длинный, надо распределять нагрузку правильно. Решение мне кажется верным.
Марсьяль вышел, забил гол, сыграл хорошо. Кавани тоже нужны игровые минуты, он провел час и мог отличиться. Такие решение порой необходимо принимать", — приводит слова Сульшера Metro.
Клуб набрал 14 очков и занимает место в первой тройке чемпионата Англии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://metro.co.uk/2021/10/02/ole-gunnar-solskjaer-defends-decision-to-bench-cristiano-ronaldo-against-everton-15354011/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю