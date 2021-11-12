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Стив Морисон назначен главным тренером «Кардиффа»

17:39
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Стив Морисон стал новым главным тренером «Кардиффа», сообщает сайт валлийского клуба.

До этого он некоторое время был исполняющим обязанности главного тренера после того, как Мик Маккарти покинул команду.

Капитан «Кардиффа» Марк Хадсон также войдет в новый тренерский штаб.

38-летний Морисон до этого работал с резервной командой «Кардиффа».

В турнирной таблице чемпионшипа после 17 туров команда занимает 20-е место, набрав 15 очков.

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Иван Шитик все материалы автора

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