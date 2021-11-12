Стив Морисон назначен главным тренером «Кардиффа»

Стив Морисон стал новым главным тренером «Кардиффа», сообщает сайт валлийского клуба.

#CardiffCity is pleased to confirm that Steve Morison has been appointed as First Team Manager for the remainder of the 2021/22 season.#CityAsOne — Cardiff City FC (@CardiffCityFC) November 12, 2021

До этого он некоторое время был исполняющим обязанности главного тренера после того, как Мик Маккарти покинул команду.

Капитан «Кардиффа» Марк Хадсон также войдет в новый тренерский штаб.

38-летний Морисон до этого работал с резервной командой «Кардиффа».

В турнирной таблице чемпионшипа после 17 туров команда занимает 20-е место, набрав 15 очков.