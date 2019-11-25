Авторитетное издание BBC опубликовало свой шорт-лист из претендентов на звание лучшего британского спортсмена года. В него вошли Бен Стоукс (крикет), Дина Эшер-Смит (легкая атлетика), Рахим Стерлинг (футбол), Алун Уин Джонс (регби), Льюис Хэмилтон («Формула-1»), Катарина Джонсон-Томпсон (легкая атлетика).

Хэмилтон уже выигрывал эту премию в 2014 году. В 2018-м победу одержал велогонщик Герайнт Томас.