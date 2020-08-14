Стало известно, сколько Виллиан будет зарабатывать в «Арсенале»

«Арсенал» в ближайшие дни оформит трансфер бывшего полузащитника «Челси» Виллиана. В новом клубе бразилец будет получать 220 тысяч фунтов в неделю, как отмечает Daily Mail, это больше, чем он получал в прошлой команде.

Помимо зарплаты по контракту, 32-летний полузащитник получил приличный подписной бонус и различные дополнительные выплаты за успешные выступления. Ожидается, что контракт «Арсенала» и Виллиана будет рассчитан на три года.

В прошедшем сезоне АПЛ Виллиан в составе «Челси» провел 36 матчей, в которых забил девять мячей и отдал семь голевых передач.