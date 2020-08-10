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«Челси» объявил об уходе Виллиана

10 августа 2020, 15:16
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Бразильский полузащитник Виллиан после семи лет в клубе покидает команду, сообщает официальный сайт «Челси».

Виллиан перешел в «Челси» летом 2013 года из «Анжи». За семь сезонов бразилец провел 339 матчей за лондонцев, в которых забил 63 мяча и отдал 62 результативные передачи.

Вместе с «Челси» Виллиан стал победителем Лиги Европы, двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги.

Ранее стало известно, что «Челси» покинул испанский полузащитник Педро.

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