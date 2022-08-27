Стали известны подробности возможного обмена Роналду на Осимхена

«МЮ» готов покрыть 85 процентов зарплаты Роналду в случае его перехода в «Наполи»

Стали известны подробности возможного обмена нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду на форварда «Наполи» Виктора Осимхена.

По информации Corriere della Sera, манкунианский клуб готов сделать предложить за 23-летнего нигерийца 100 миллионов евро и покрыть 85 процентов зарплаты Роналду, если тот переедет в Неаполь.

Отмечается, что президент неаполитанцев Аурелио де Лаурентис поддерживает контакт с агентом 37-летнего португальца Жорже Мендешем.

При этом сам клуб хочет получить за трансфер Осимхена около 130 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в трех матчах за манкунианцев в английской премьер-лиге и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

На счету Осимхена два гола и одна передача в двух матчах за неаполитанцев в серии А. Соглашение форварда с клубом действует до лета 2025-го.