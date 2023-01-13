Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 17:14

Стали известны финансовые подробности предстоящего перехода Сарабии из «ПСЖ» в «Вулверхэмптон»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Вулверхэмптон» согласовал условия трансфера полузащитника «ПСЖ» Пабло Сарабии, сообщает журналист Адриен Гренье.

Английский клуб заплатит за игрока 5 миллионов евро. Еще 2 миллиона парижане могут получить в качестве бонусов.

Сам 30-летний Сарабия подпишет контракт до 2025 года с опцией продления еще на сезон.

В сезоне-2022/2023 испанский хавбек провел за «ПСЖ» 18 матчей в различных турнирах. В них испанец записал на свой счет два гола и один результативный пас.

Пабло Сарабия
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Состояние госпитализированного Костомарова остается стабильно тяжелым
«Лечился окунанием в прорубь». Бред или реальная причина болезни Костомарова?
Турчак заявил о сохранении отсрочки от мобилизации для многодетных отцов
Минобороны РФ рассказало об освобождении Соледара российскими войсками
Старый Новый год: что за праздник и как его отмечают
Чемпионка России по хай-дайвингу Салямова погибла в автоаварии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» ван де Бек из-за травмы пропустит остаток сезона
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 14 2 1 40-14 44
2
 Ман. Сити 17 12 3 2 45-16 39
3
 Ньюкасл 18 9 8 1 32-11 35
4
 МЮ 17 11 2 4 27-20 35
5
 Тоттенхэм 18 10 3 5 37-25 33
6
 Фулхэм 19 9 4 6 32-28 31
7
 Ливерпуль 17 8 4 5 34-22 28
8
 Брайтон 17 8 3 6 32-25 27
9
 Брентфорд 18 6 8 4 30-28 26
10
 Челси 18 7 4 7 21-21 25
11
 Кр. Пэлас 17 6 4 7 17-25 22
12
 Астон Вилла 18 6 4 8 20-26 22
13
 Лестер 18 5 2 11 26-31 17
14
 Лидс 17 4 5 8 25-31 17
15
 Нот. Форест 18 4 5 9 13-34 17
16
 Борнмут 18 4 4 10 18-39 16
17
 Эвертон 18 3 6 9 14-24 15
18
 Вест Хэм 18 4 3 11 15-24 15
19
 Вулверхэмптон 18 3 5 10 11-27 14
20
 Саутгемптон 18 3 3 12 15-33 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.01 23:00
Астон Вилла – Лидс
 - : -
14.01 15:30
МЮ – Ман. Сити
 - : -
14.01 18:00
Брайтон – Ливерпуль
 - : -
14.01 18:00
Эвертон – Саутгемптон
 - : -
14.01 18:00
Нот. Форест – Лестер
 - : -
14.01 18:00
Вулверхэмптон – Вест Хэм
 - : -
14.01 20:30
Брентфорд – Борнмут
 - : -
15.01 17:00
Челси – Кр. Пэлас
 - : -
15.01 17:00
Ньюкасл – Фулхэм
 - : -
15.01 19:30
Тоттенхэм – Арсенал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 6
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 16 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 16 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости