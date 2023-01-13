Стали известны финансовые подробности предстоящего перехода Сарабии из «ПСЖ» в «Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» согласовал условия трансфера полузащитника «ПСЖ» Пабло Сарабии, сообщает журналист Адриен Гренье.

Английский клуб заплатит за игрока 5 миллионов евро. Еще 2 миллиона парижане могут получить в качестве бонусов.

Сам 30-летний Сарабия подпишет контракт до 2025 года с опцией продления еще на сезон.

В сезоне-2022/2023 испанский хавбек провел за «ПСЖ» 18 матчей в различных турнирах. В них испанец записал на свой счет два гола и один результативный пас.