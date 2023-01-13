Стали известны финансовые подробности предстоящего перехода Сарабии из «ПСЖ» в «Вулверхэмптон»
«Вулверхэмптон» согласовал условия трансфера полузащитника «ПСЖ» Пабло Сарабии, сообщает журналист Адриен Гренье.
Английский клуб заплатит за игрока 5 миллионов евро. Еще 2 миллиона парижане могут получить в качестве бонусов.
Сам 30-летний Сарабия подпишет контракт до 2025 года с опцией продления еще на сезон.
В сезоне-2022/2023 испанский хавбек провел за «ПСЖ» 18 матчей в различных турнирах. В них испанец записал на свой счет два гола и один результативный пас.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|17
|14
|2
|1
|40-14
|44
|
2
|Ман. Сити
|17
|12
|3
|2
|45-16
|39
|
3
|Ньюкасл
|18
|9
|8
|1
|32-11
|35
|
4
|МЮ
|17
|11
|2
|4
|27-20
|35
|
5
|Тоттенхэм
|18
|10
|3
|5
|37-25
|33
|
6
|Фулхэм
|19
|9
|4
|6
|32-28
|31
|
7
|Ливерпуль
|17
|8
|4
|5
|34-22
|28
|
8
|Брайтон
|17
|8
|3
|6
|32-25
|27
|
9
|Брентфорд
|18
|6
|8
|4
|30-28
|26
|
10
|Челси
|18
|7
|4
|7
|21-21
|25
|
11
|Кр. Пэлас
|17
|6
|4
|7
|17-25
|22
|
12
|Астон Вилла
|18
|6
|4
|8
|20-26
|22
|
13
|Лестер
|18
|5
|2
|11
|26-31
|17
|
14
|Лидс
|17
|4
|5
|8
|25-31
|17
|
15
|Нот. Форест
|18
|4
|5
|9
|13-34
|17
|
16
|Борнмут
|18
|4
|4
|10
|18-39
|16
|
17
|Эвертон
|18
|3
|6
|9
|14-24
|15
|
18
|Вест Хэм
|18
|4
|3
|11
|15-24
|15
|
19
|Вулверхэмптон
|18
|3
|5
|10
|11-27
|14
|
20
|Саутгемптон
|18
|3
|3
|12
|15-33
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.01
|23:00
|
Астон Вилла – Лидс
|- : -
|14.01
|15:30
|
МЮ – Ман. Сити
|- : -
|14.01
|18:00
|
Брайтон – Ливерпуль
|- : -
|14.01
|18:00
|
Эвертон – Саутгемптон
|- : -
|14.01
|18:00
|
Нот. Форест – Лестер
|- : -
|14.01
|18:00
|
Вулверхэмптон – Вест Хэм
|- : -
|14.01
|20:30
|
Брентфорд – Борнмут
|- : -
|15.01
|17:00
|
Челси – Кр. Пэлас
|- : -
|15.01
|17:00
|
Ньюкасл – Фулхэм
|- : -
|15.01
|19:30
|
Тоттенхэм – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|15
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|12
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|6
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|16
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|16
|1
|3
|
|
Диегу Коста
Вулверхэмптон Уондерерс
|9
|1
|2
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