Тен Хаг подтвердил скорый переход Вегхорста в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подтвердил, что нападающий «Бешикташа» и сборной Нидерландов Ваут Вегхорст, права на которого принадлежат «Бернли», в ближайшее время перейдет в английский клуб.

«Мы близки к подписанию Вегхорста, но он не сможет сыграть завтра с «Манчестер Сити», — приводит слова тен Хага Goal.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заплатит 3 миллиона «Бешикташу», затем подпишет 30-летнего форварда на правах аренды из «Бернли».

Вегхорст забил 7 мячей в 15 матчах чемпионата Турции за «Бешикташ» в нынешнем сезоне. На чемпионате мира в Катаре форвард отметился дублем в ворота сборной Аргентины в четвертьфинале.