Стала известна главная трансферная цель «Арсенала» на январь 2023 года

«Арсенал» назвал своей основной целью на зимнее трансферное окно вингера «Шахтера» Михаила Мудрика, сообщает Фабрицио Романо.

По данным источника, лондонцы давно следят за результатами 21-летнего игрока, но проблемы могут возникнуть с условиями «Шахтера». Клуб не собирается отдавать футболиста за небольшие деньги, они намерены выручить крупную сумму.

Мудрик — воспитанник «Металлиста». Он также играл в академии «Днепра», а с 2016 года выступает за «Шахтер». В этом сезоне вингер в 17 матчах во всех турнирах забил девять голов и отдал восемь результативных передач. Трансферная стоимость игрока — 15 миллионов евро.