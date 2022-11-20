Ван дер Сар: «Мы тестировали «МЮ», на что они готовы пойти, чтобы купить Антони»

Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар рассказал, что думает о будущем Антони Марсьяля в «Манчестер Юнайтед».

«В руках «Манчестер Юнайтед» — потенциальная звезда мирового уровня. Антони молод и обладает большим потенциалом. Мы тестировали «МЮ», на что они готовы пойти, чтобы купить Антони. Мы хотели, чтобы он остался у нас еще на год», — приводит слова голландца The Athletic.

22-летний Антони в августе 2022 года стал игроком «Манчестер Юнайтед», который заплатил за футболиста 95 миллионов евро. В этом сезоне АПЛ он провел 6 матчей, забив три гола.