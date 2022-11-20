«Манчестер Юнайтед» провел предварительные переговоры с агентом Лаутаро Мартинеса

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед», пишет La Gazzetta dello Sport.

«МЮ» не оставляет попыток подписать 25-летнего игрока, поэтому недавно провел предварительные переговоры с его представителем.

Соглашение Лаутаро Мартинеса с «Интером» рассчитано до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард забил восемь голов и сделал шесть результативных передач в 21 матче за «нерадзурри» во всех турнирах.