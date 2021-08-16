«Ливерпуль» договорился с Хендерсоном о новом контракте

«Ливерпуль» договорился о продлении контракта с полузащитником Джорданом Хендерсоном, пишет The Athletic.

По данным источника, капитан команды подпишет новое соглашение до 2024 года с повышением зарплаты.

Нынешний контракт 31-летнего англичанина рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о ситуации с переговорами с Хендерсоном.