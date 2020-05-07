Сон Хын Мин уже проходит службу в корейской армии. Есть первые фото

Корейское новостное агентство «Ренхап» опубликовала фотографии нападающего «Тоттенхэма» Сон Хын Мина на службе в армии.

Корейский форвард прибыл на службу в морскую пехоту на острове Чеджу, где пройдет базовую подготовку на протяжении трех недель. В частности, он подвергнется воздействию слезоточивого газа, научится стрелять из оружия и будет участвовать в длительных походах.

Son Heung-Min in gear during military training in South Korea. pic.twitter.com/iQD1y5aqaT — ESPN FC (@ESPNFC) May 6, 2020

?В Корее каждый мужчина должен к 28 годам пройти службу в армии, которая длится 21 месяц. Благодаря победе в Кубке Азии со сборной Кореи Сон был освобожден от службы в армии, но ему придется пройти базовую подготовку. Перед этим он пробыл 14 дней на карантине после прилета из Англии. Ожидается, что футболист вернется в Лондон в середине мая.