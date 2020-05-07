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Сон Хын Мин уже проходит службу в корейской армии. Есть первые фото

10:42
Сон Хын Мин. Фото AFP
Сон Хын Мин. Фото AFP
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Корейское новостное агентство «Ренхап» опубликовала фотографии нападающего «Тоттенхэма» Сон Хын Мина на службе в армии.

Корейский форвард прибыл на службу в морскую пехоту на острове Чеджу, где пройдет базовую подготовку на протяжении трех недель. В частности, он подвергнется воздействию слезоточивого газа, научится стрелять из оружия и будет участвовать в длительных походах.

?В Корее каждый мужчина должен к 28 годам пройти службу в армии, которая длится 21 месяц. Благодаря победе в Кубке Азии со сборной Кореи Сон был освобожден от службы в армии, но ему придется пройти базовую подготовку. Перед этим он пробыл 14 дней на карантине после прилета из Англии. Ожидается, что футболист вернется в Лондон в середине мая.

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