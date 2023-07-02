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Сегодня, 08:23

«Рома» может арендовать Гринвуда

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд заинтересовал «Рому», сообщает The Sun.

По информации источника, главный тренер римлян Жозе Моуринью связался с отцом 21-летнего англичанина, чтобы обсудить потенциальный переход. «Рома» может арендовать Гринвуда.

В последний раз Гринвуд выходил на поле в начале 2022 года — в январе он был задержан по обвинению в изнасиловании и применении насилия в адрес его девушки. 2 февраля 2023 года стало известно, что полиция Большого Манчестера закрыла дело об обвинении футболиста, но он не вернулся в состав «Манчестер Юнайтед», поскольку клуб проводил внутреннее расследование ситуации.

Контракт форварда с «МЮ» рассчитан до 2025 года.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Рома
Мейсон Гринвуд
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6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Бернли 0 0 0 0 0-0 0
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