СМИ: Сарри покинет "Челси" в случае согласия Абрамовича

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри близок к назначению в "Ювентус"​​.

В пятницу, 31 мая, итальянский специалист и его агент Фали Рамадани встретились с директором лондонского клуба Мариной Грановской. Сарри попросил отпустить его в Италию по нескольким причинам, среди которых называются технические и семейные.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, Грановская передала просьбу итальянца владельцу синих Роману Абрамовичу. В ближайшие дни клуб сообщит Сарри о своем решении, а также возможные условия расторжения контракта.

В сезоне 2018/19 Маурицио Сарри привел "Челси" к третьем месту в премьер-лиге, стал победителем Лиги Европы и финалистом Кубка английской лиги.

СМИ: "Ювентус" готов платить Сарри 6 миллионов фунтов в год