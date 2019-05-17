СМИ: "Манчестер Сити" следит за ситуацией с Гризманном

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн, заявивший об уходе из клуба, привлек внимание "Манчестер Сити".

По информации Sport.es, "горожане" готовы опередить "Барселону" в борьбе за 28-летнего француза. Также в услугах Гризманна заинтересованы "ПСЖ" и "Бавария".

Издание утверждает, что каталонский клуб не будет участвовать в аукционе. Если нападающий поставит финансовый интерес выше спортивного, то "Барселона" немедленно выйдет из борьбы за футболиста. Ранее сообщалось, что Гризманну был предложен контракт с зарплатой в 17 миллионов евро в год.

В контракте чемпиона мира прописана сумма отступных в размере 200 миллионов евро, но 1 июля она понизится до 120 миллионов.

Гризманн играет за "Атлетико" с 2014 года. В текущем сезоне он провел 47 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 10 голевых передач.

"Атлетико" объявил об уходе Гризманна