Британское издание The Telegraph опубликовало информацию о премиальных, которые получат игроки "Манчеcтер Сити" в случае победы в чемпионате Англии и Кубке страны.

Сообщается, что за "хет-трик" команда получит более 15 миллионов фунтов в качестве премиальных. Ранее "Сити" уже выиграл Кубок лиги. Команда борется за титул чемпиона Англии, а также вышла в финал Кубка страны, где сыграет с "Уотфордом".

Сегодня "Сити" проведет матч с "Лестером" в 37-м туре чемпионата Англии. Начало игры в 22.00 по московскому времени.

Все о чемпионате Англии - здесь.