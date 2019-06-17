СМИ: "Челси" предложит Лэмпарду трехлетний контракт

"Челси" намерен пригласить рулевого "Дерби Каунти" Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера. Как утверждает ESPN, "синие" предложат 40-летнему специалисту трехлетний контракт.

"Челси" готов заплатить 4 миллиона фунтов стерлингов за выкуп контракта Лэмпарда у "Дерби Каунти". Англичанин работает с "баранами" с лета 2018 года. Под его руководством они вышли в финал плей-офф чемпионшипа за место в премьер-лиге, но уступили "Астон Вилле".

"Челси" занял 3-е место в чемпионате Англии-2018/19. В минувшем сезоне команду возглавлял Маурицио Сарри - 16 июня он ушел в "Ювентус".

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