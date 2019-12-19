СМИ: Анчелотти провел встречу с владельцем «Эвертона»

Карло Анчелотти провел личную встречу с владельцем «Эвертона» Фархадом Мошири, сообщает BBC. На ней обсуждалось будущее клуба и перспективы его развития.

Ожидается, что 60-летний итальянский специалист будет в ближайшее время утвержден на посту главного тренера «Эвертона».

Ранее появлялась информация, что Анчелотти подпишет соглашение с «ирисками» до 2022 года. Зарплата тренера составит 4,5 миллиона евро за сезон.