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СМИ: Анчелотти провел встречу с владельцем «Эвертона»

12:23
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Карло Анчелотти провел личную встречу с владельцем «Эвертона» Фархадом Мошири, сообщает BBC. На ней обсуждалось будущее клуба и перспективы его развития.

Ожидается, что 60-летний итальянский специалист будет в ближайшее время утвержден на посту главного тренера «Эвертона».

Ранее появлялась информация, что Анчелотти подпишет соглашение с «ирисками» до 2022 года. Зарплата тренера составит 4,5 миллиона евро за сезон.

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