Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Таблица переходов Чемпионшип Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 14:10

Sky Sports: Окслейд-Чемберлен проходит медицинское обследование в «Бешикташе»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен близок к переходу «Бешикташ», сообщает Sky Sports.

По информации источника, сегодня футболист проходит медицинское обследование для стамбульского клуба. Ожидается, что англичанин официально подпишет контракт с турецким клубом уже сегодня.

29-летний англичанин с 1 июля находится в статусе свободного агента.

В составе «Ливерпуля» он всего провел 146 матчей, забил 18 мячей и отдал 15 результативных передач. Он также выступал за «Арсенал» и «Саутгемптон».

АПЛ, трансферы: экс-игрок «МЮ» уедет в Россию? «Ман Сити» взял самого дорогого защитника

Источник: https://www.skysports.com/football/live-blog/31771/12476234/transfer-centre-live-harry-kane-moises-caicedo-and-kylian-mbappe-latest?postid=6279304#liveblog-body
Алекс Окслейд-Чемберлен
Футбол
ФК Бешикташ
ФК Ливерпуль
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Роналду могут депортировать из Саудовской Аравии за христианский жест после гола
«Урал» примет «Спартак» в стартовом матче 4-го тура РПЛ 11 августа
Конфликт двух сел почти на 100 участников произошел в Дагестане
Вильфанд спрогнозировал сильные дожди в 14 регионах РФ в ближайшие дни
В Сирии самолеты РФ подверглись воздействию систем наведения коалиции во главе с США
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Арсенал» — «Ноттингем Форест»: прямая трансляция матча АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 1 1 0 0 3-0 3
2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
4
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
5
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
6
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
7
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
8
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
10
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
12
 Лутон Таун 0 0 0 0 0-0 0
13
 Шеффилд Юн. 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
15
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
16
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
17
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
19
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
20
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.08 22:00
Бернли – Ман. Сити
 0 : 3
12.08 14:30
Арсенал – Нот. Форест
 - : -
12.08 17:00
Борнмут – Вест Хэм
 - : -
12.08 17:00
Брайтон – Лутон Таун
 - : -
12.08 17:00
Эвертон – Фулхэм
 - : -
12.08 17:00
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
 - : -
12.08 19:30
Ньюкасл – Астон Вилла
 - : -
13.08 16:00
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
13.08 18:30
Челси – Ливерпуль
 - : -
14.08 22:00
МЮ – Вулверхэмптон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 2
Родри

Родри

Манчестер Сити

 1
П
Хулиан Альварес

Хулиан Альварес

Манчестер Сити

 1
Родри

Родри

Манчестер Сити

 1
И К Ж
Анасс Зарури

Анасс Зарури

Бернли

 1 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости