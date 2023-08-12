Sky Sports: Окслейд-Чемберлен проходит медицинское обследование в «Бешикташе»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен близок к переходу «Бешикташ», сообщает Sky Sports.

По информации источника, сегодня футболист проходит медицинское обследование для стамбульского клуба. Ожидается, что англичанин официально подпишет контракт с турецким клубом уже сегодня.

29-летний англичанин с 1 июля находится в статусе свободного агента.

В составе «Ливерпуля» он всего провел 146 матчей, забил 18 мячей и отдал 15 результативных передач. Он также выступал за «Арсенал» и «Саутгемптон».

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