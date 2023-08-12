Sky Sports: Окслейд-Чемберлен проходит медицинское обследование в «Бешикташе»
Бывший полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен близок к переходу «Бешикташ», сообщает Sky Sports.
По информации источника, сегодня футболист проходит медицинское обследование для стамбульского клуба. Ожидается, что англичанин официально подпишет контракт с турецким клубом уже сегодня.
29-летний англичанин с 1 июля находится в статусе свободного агента.
В составе «Ливерпуля» он всего провел 146 матчей, забил 18 мячей и отдал 15 результативных передач. Он также выступал за «Арсенал» и «Саутгемптон».
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|0
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15
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|0
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|0
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|0-0
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16
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
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17
|Вулверхэмптон
|0
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|0
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18
|Нот. Форест
|0
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|1
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|0 : 3
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
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Ньюкасл – Астон Вилла
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Брентфорд – Тоттенхэм
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Челси – Ливерпуль
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|14.08
|22:00
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Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|2
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Родри
Манчестер Сити
|1
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Хулиан Альварес
Манчестер Сити
|1
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Родри
Манчестер Сити
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Анасс Зарури
Бернли
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|1
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