Sky Sports: Лэмпард уволен с поста главного тренера «Эвертона»

Фрэнк Лэмпард уволен с поста главного тренера «Эвертона», сообщает Sky Sports.

Официальное подтверждение ожидается в ближайшее время.

Фрэнк Лэмпард возглавляя клуб из Ливерпуля с января 2022 года.

В субботу, 21 января, команда уступила «Вест Хэму» (0:2) и продлила свою серию без побед в чемпионате Англии до восьми матчей. «Ириски» идут на 20-й строчке в турнирной таблице с 15 очками в 20 матчах.