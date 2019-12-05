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Симеоне может возглавить «Арсенал»

13:13
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Руководство мадридского «Атлетико» недовольно стартом сезона в чемпионате Испании и размышляет об отставке главного тренера Диего Симеоне. Мадридцы занимают шестое место в турнирной таблице. Ситуацией может воспользоваться «Арсенал», ранее уволивший Унаи Эмери, сообщает Mirror. Обязанности главного тренера исполняет Фредди Юнгберг.

«Арсенал» на 10 очков отстает от зоны Лиги чемпионов и занимает 10-е место в турнирной таблице.

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