Симеоне может возглавить «Арсенал»

Руководство мадридского «Атлетико» недовольно стартом сезона в чемпионате Испании и размышляет об отставке главного тренера Диего Симеоне. Мадридцы занимают шестое место в турнирной таблице. Ситуацией может воспользоваться «Арсенал», ранее уволивший Унаи Эмери, сообщает Mirror. Обязанности главного тренера исполняет Фредди Юнгберг.

«Арсенал» на 10 очков отстает от зоны Лиги чемпионов и занимает 10-е место в турнирной таблице.

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