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Сегодня, 08:05

Шмейхель раскритиковал игру Онаны за «МЮ»

Виктория Кравченко
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Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель недоволен игрой голкипера команды Андре Онана в чемпионате Англии.

«Против «Брентфорда» Онана допустил очевидную ошибку. Он прыгнул слишком рано и промахнулся мимо мяча. Ему надо работать над техникой, потому что он и ранее допускал такие ошибки.

Я пытался с ним поговорить, но мне кажется, что его повторяющиеся ошибки привели к тому, что игроки потеряли доверие в Онана", — цитирует слова Шмейхеля итальянское новостное агентство ITASportPress.

На данный момент команда тен Хага занимает 10-е место в таблице АПЛ, набрав 12 очков. В 9-м туре «МЮ» сыграет против «Шеффилда». Матч пройдет 21 октября.

Андре Онана
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тоттенхэм 8 6 2 0 18-8 20
2
 Арсенал 8 6 2 0 16-6 20
3
 Ман. Сити 8 6 0 2 17-6 18
4
 Ливерпуль 8 5 2 1 18-9 17
5
 Астон Вилла 8 5 1 2 19-12 16
6
 Брайтон 8 5 1 2 21-16 16
7
 Вест Хэм 8 4 2 2 15-12 14
8
 Ньюкасл 8 4 1 3 20-9 13
9
 Кр. Пэлас 8 3 3 2 7-7 12
10
 МЮ 8 4 0 4 9-12 12
11
 Челси 8 3 2 3 11-7 11
12
 Фулхэм 8 3 2 3 8-13 11
13
 Нот. Форест 8 2 3 3 8-10 9
14
 Вулверхэмптон 8 2 2 4 9-14 8
15
 Брентфорд 8 1 4 3 11-12 7
16
 Эвертон 8 2 1 5 9-12 7
17
 Лутон Таун 8 1 1 6 6-15 4
18
 Бернли 8 1 1 6 7-20 4
19
 Борнмут 8 0 3 5 5-18 3
20
 Шеффилд Юн. 8 0 1 7 6-22 1
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
7.10 14:30
Лутон Таун – Тоттенхэм
 0 : 1
7.10 17:00
Бернли – Челси
 1 : 4
7.10 17:00
Эвертон – Борнмут
 3 : 0
7.10 17:00
Фулхэм – Шеффилд Юн.
 3 : 1
7.10 17:00
МЮ – Брентфорд
 2 : 1
7.10 19:30
Кр. Пэлас – Нот. Форест
 0 : 0
8.10 16:00
Брайтон – Ливерпуль
 2 : 2
8.10 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 2 : 2
8.10 16:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 1 : 1
8.10 18:30
Арсенал – Ман. Сити
 1 : 0
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 8
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 6
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 5
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 5
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 8 1 3
Родри

Родри

Манчестер Сити

 6 1 2
Кертис Джонс

Кертис Джонс

Ливерпуль

 5 1 1
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