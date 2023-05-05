Мустафи: «Арсенал» уже завоевал титул в этом сезоне»

Бывший защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи, который на данный момент играет за «Леванте», высказался о положении «канониров» в текущем сезоне.

«Арсенал» не играл в Лиге чемпионов с тех пор, как Арсен Венгер покинул клуб. На мой взгляд, гораздо важнее, что клуб идет по пути позитивного развития под руководством Артеты. Это важнее, чем, возможно, единственная победа в лиге. «Лестер» завоевал титул в 2016 году, но не смог развить успех. Я думаю, «Арсенал» уже завоевал титул, выйдя в Лигу чемпионов. Конечно, они хотели бы выиграть чемпионат, особенно после такого сезона. Но целью клуба должно быть оставаться на вершине в течение нескольких лет, а не просто один раз выиграть АПЛ», — приводит слова Мустафи Sky Sport Germany.

«Арсенал» располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 78 очков за 34 игры. Первое место занимает «Манчестер Сити» с 79 очками и 1 игрой в запасе.