Источник: главный тренер «Арсенала» Артета получит 170 миллионов евро на летние трансферы

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета получит финансовую поддержку от руководства команды для усиления состава, сообщает журналист Мигель Дилэйни.

По информации источника, «канониры» выделят на трансферы 170 миллионов евро.

Сообщается, что главной трансферной целью клуба станет хавбек «Вест Хэма» Деклан Райс. Также «Арсенал» постарается купить нового защитника.

«Арсенал» располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 78 очков за 34 игры. Первое место занимает «Манчестер Сити» с 79 очками и одной игрой в запасе.

В следующем сезоне «Арсенал» впервые сыграет в Лиге чемпионов с сезона-2016/17.