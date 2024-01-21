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Сегодня, 19:03

«Вест Хэм» в концовке упустил победу над «Шеффилд Юнайтед»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Шеффилд Юнайтед» — «Вест Хэм».
Фото Reuters

«Вест Хэм» на выезде сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в матче 21-го тура АПЛ — 2:2.

За «молотобойцев» забили Максвел Корне (28-я минута) и Джеймс Уорд-Прауз, который реализовал пенальти на 78-й минуте.

За хозяев отличились Бен Бреретон Диас (44-я) и Олли Макберни, забивший решающий гол с пенальти на 90+13-й минуте.

Команды доигрывали матч вдесятером — на 90+1-й минуте «Шеффилд» остался в меньшинстве после удаления Райана Брюстера, но через 6 минут вторую желтую карточку получил Владимир Цоуфал.

«Вест Хэм» (37 очков) занимает шестое место в АПЛ. «Шеффилд Юнайтед» (9) продолжает замыкать турнирную таблицу.

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
21 янв, 17:00. Bramall Lane (Шеффилд)
Шеффилд
2:2
Вест Хэм

Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Шеффилд Юнайтед
0
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 20 13 6 1 43-18 45
2
 Ман. Сити 20 13 4 3 48-23 43
3
 Арсенал 21 13 4 4 42-20 43
4
 Астон Вилла 21 13 4 4 43-27 43
5
 Тоттенхэм 21 12 4 5 44-31 40
6
 Вест Хэм 20 10 4 6 33-30 34
7
 МЮ 21 10 2 9 24-29 32
8
 Брайтон 20 8 7 5 38-33 31
9
 Челси 21 9 4 8 35-31 31
10
 Ньюкасл 21 9 2 10 41-32 29
11
 Вулверхэмптон 20 8 4 8 30-31 28
12
 Борнмут 19 7 4 8 28-35 25
13
 Фулхэм 21 7 3 11 28-36 24
14
 Брентфорд 20 6 4 10 29-33 22
15
 Кр. Пэлас 21 5 6 10 22-34 21
16
 Нот. Форест 21 5 5 11 26-38 20
17
 Эвертон 21 8 3 10 24-28 17
18
 Лутон Таун 20 4 4 12 24-38 16
19
 Бернли 21 3 3 15 21-42 12
20
 Шеффилд Юн. 20 2 3 15 15-49 9
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 1 : 0
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14.01 17:00
Эвертон – Астон Вилла
 0 : 0
14.01 19:30
МЮ – Тоттенхэм
 2 : 2
20.01 15:30
Арсенал – Кр. Пэлас
 5 : 0
20.01 20:30
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 - : -
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