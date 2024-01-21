«Вест Хэм» в концовке упустил победу над «Шеффилд Юнайтед»

«Вест Хэм» на выезде сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в матче 21-го тура АПЛ — 2:2.

За «молотобойцев» забили Максвел Корне (28-я минута) и Джеймс Уорд-Прауз, который реализовал пенальти на 78-й минуте.

За хозяев отличились Бен Бреретон Диас (44-я) и Олли Макберни, забивший решающий гол с пенальти на 90+13-й минуте.

Команды доигрывали матч вдесятером — на 90+1-й минуте «Шеффилд» остался в меньшинстве после удаления Райана Брюстера, но через 6 минут вторую желтую карточку получил Владимир Цоуфал.

«Вест Хэм» (37 очков) занимает шестое место в АПЛ. «Шеффилд Юнайтед» (9) продолжает замыкать турнирную таблицу.