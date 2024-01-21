Джон Терри оценил результаты «Челси» под руководством Почеттино
Экс-футболист «Челси» Джон Терри рассказал, что думает о результатах лондонского клуба в этом сезоне.
«Сейчас у «Челси» не самое лучшее положение, но Почеттино нужно дать время, так как он является очень хорошим тренером. Я видел его работу. У «Челси» молодая команда, которой пока далеко до «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля», — цитирует Терри Daily Mail.
После 21 тура АПЛ «Челси» занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко.
Почеттино возглавил лондонский клуб в ибле 2023 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|20
|13
|6
|1
|43-18
|45
|
2
|Ман. Сити
|20
|13
|4
|3
|48-23
|43
|
3
|Арсенал
|21
|13
|4
|4
|42-20
|43
|
4
|Астон Вилла
|21
|13
|4
|4
|43-27
|43
|
5
|Тоттенхэм
|21
|12
|4
|5
|44-31
|40
|
6
|Вест Хэм
|20
|10
|4
|6
|33-30
|34
|
7
|МЮ
|21
|10
|2
|9
|24-29
|32
|
8
|Брайтон
|20
|8
|7
|5
|38-33
|31
|
9
|Челси
|21
|9
|4
|8
|35-31
|31
|
10
|Ньюкасл
|21
|9
|2
|10
|41-32
|29
|
11
|Вулверхэмптон
|20
|8
|4
|8
|30-31
|28
|
12
|Борнмут
|19
|7
|4
|8
|28-35
|25
|
13
|Фулхэм
|21
|7
|3
|11
|28-36
|24
|
14
|Брентфорд
|20
|6
|4
|10
|29-33
|22
|
15
|Кр. Пэлас
|21
|5
|6
|10
|22-34
|21
|
16
|Нот. Форест
|21
|5
|5
|11
|26-38
|20
|
17
|Эвертон
|21
|8
|3
|10
|24-28
|17
|
18
|Лутон Таун
|20
|4
|4
|12
|24-38
|16
|
19
|Бернли
|21
|3
|3
|15
|21-42
|12
|
20
|Шеффилд Юн.
|20
|2
|3
|15
|15-49
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.01
|22:45
|
Бернли – Лутон Таун
|1 : 1
|13.01
|15:30
|
Челси – Фулхэм
|1 : 0
|13.01
|20:30
|
Ньюкасл – Ман. Сити
|2 : 3
|14.01
|17:00
|
Эвертон – Астон Вилла
|0 : 0
|14.01
|19:30
|
МЮ – Тоттенхэм
|2 : 2
|20.01
|15:30
|
Арсенал – Кр. Пэлас
|5 : 0
|20.01
|20:30
|
Брентфорд – Нот. Форест
|3 : 2
|21.01
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Вест Хэм
|- : -
|21.01
|19:30
|
Борнмут – Ливерпуль
|- : -
|22.01
|22:45
|
Брайтон – Вулверхэмптон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|14
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|12
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|8
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|17
|1
|7
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|17
|1
|6
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