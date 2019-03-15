Сеад Колашинац – о шести английских клубах в еврокубках: "Люди не просто так считают АПЛ лучшей лигой мира"

Защитник "Арсенала" Сеад Колашинац высказал мнение, что АПЛ является лучшей лигой мире, потому что шесть клубов чемпионата Англии участвуют в борьбе за еврокубки, сообщает официальный сайт лондонцев. "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" – в Лиге чемпионов, а "Челси" и "Арсенал" – в Лиге Европы.

– Это характеризует нас и лигу. Это доказывает, что люди не просто так считают АПЛ лучшей лигой мира. Это делает премьер-лигу очень интересной. Мы очень горды выйти в следующий этап Лиги Европы. Сохранить место в топ-4 чемпионата будет непросто, но у нас все еще остается восемь матчей, и мы постараемся набрать в них максимальное количество очков. Сейчас "Арсенал" как раз находится в лидирующей группе и хотим остаться в ней до конца сезона, – приводит слова Колашинаца пресс-служба "Арсенала".

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