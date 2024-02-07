«Саутгемптон», «Лидс» и «Ковентри Сити» вышли в 1/8 финала Кубка Англии

«Саутгемптон» разгромил «Уотфорд» в матче 1/16 финала Кубка Англии — 3:0. Это была переигровка, так как в первый раз команды сыграли вничью (1:1).

Дубль оформил Секу Мара, а также один мя забил Че Адамс.

В следующем раунде команда сыграет против «Ливерпуля». Встреча состоится 28 февраля.

«Ковентри Сити» переиграл «Шеффилд Уэнсдей» — 4:1. В первый раз команды сыграли вничью (1:1).

Каллум О'Хэр оформил дубль, а также по голу забили Кейси Палмер и Хаджи Райт Райт. Гол престижа на счету Бэйли Кадамартери.

«Лидсу» и «Плимуту» потребовалось дополнительное время, чтобы выявить победителя, так как команды, как и в первый раз в основное время обменялись голами.

Следующим соперником «Лидса» будет победитель матча «Астон Вилла» — «Челси».