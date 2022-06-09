Три клуба АПЛ интересуются защитником «Брайтона» Кукурельей

Три клуба АПЛ интересуются защитником «Брайтона» Марком Кукурельей, сообщает Goal.

По данным источника, «Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» заинтересованы в приобретении 23-летнего игрока, который хорошо зарекомендовал себя в команде после перехода из «Гетафе» прошлым летом.

В минувшем сезоне защитник провел 38 матчей за «Брайтона», забил один гол и отдал две результативные передачи.

Контракт испанца рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.